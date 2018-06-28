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Танцевальный флешмоб прошел в центре Самары

Сегодня, 18:02

Тот, кто бывал в Самаре, не узнал бы ее в это день. Сальса, румба, бочато - все эти виды танцев можно увидеть у людей в центре города.

Танцевальный флешмоб стартовал от площади Революции и завершился у Струковского сада. Иностранные болельщики, услышавшие родную музыку, покинули гостиницы и присоединились к танцующему параду. На улицах Самары льётся живая музыка, пот и все больше и больше людей присоединяются к живому, танцевальному параду.

Подобное танцевальное мероприятие проходило 24 июня 2018 года в поддержку сборной России по футболу перед предстоящим матчем.

Выразить свои эмоции и позитивный настрой друг другу может каждый, танцевальный флешмоб пройдет 1 и 6 июля.

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