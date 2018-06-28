Волгоградский пенсионер затмил «танцующего миллионера» Вакки

Сегодня, 17:17

Пожилой мужчина из Волгограда стал «звездой интернета» буквально за несколько дней. Оказалось, что зажигательный танцор является болельщиком «Ротора».

На видео танцующий волгоградский пенсионер демонстрирует такие движения, что пользователи сети решили: наш затмил даже самого известного «танцующего миллионера» Джанлуку Вакки. Мужчина, услышав танцевальную музыку, не смог устоять перед таким развлечением. Тем не менее, пользователи по достоинству оценили такого активного болельщика.

Каждый день в YouTube набирается все больше просмотров данного видео, которое успели снять на мобильные телефоны. Соотечественники под видео делятся своими впечатлениями, но в основном пишут, что наш «танцующий пенсионер лучше, чем Вакки.