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Садальский раскрыл секрет, почему Райкин отменял гастроли в Украине

Сегодня, 17:23

Народный артист Российской Федерации Константин Райкин ещё с советских времён принципиально перестал давать концерты в Украине. Станислав Садальский раскрыл секрет, чем украинцы так обидели творца.

17 ноября 2017 года активисты сорвали концерты Константина Райкина в Одессе, обвиняя артиста в том, что тот поддерживает войну. Однако Станислав Садальский раскрыл секрет, почему эта история не нова, а выступления Райкина в Украине не первый раз находятся под угрозой срыва.

По словам Садальского, много лет назад Райкин приехал с гастролями театра миниатюр в Киев, а на первом выступлении кто-то из зала крикнул антисемитское оскорбление «жид». Райкину пришлось остановить выступление, повернуться в зал и попросить выкрикнувшего покинуть представление, однако ничего не произошло. Тогда Аркадий Исаакович попросил сидевших рядом с выкрикнувшим указать на антисемита, но в зале снова была тишина. Райкин заявил, что молчание – знак согласия с выкрикнувшим, но снова ничего не произошло. После этого инцидента Райкин отменил все гастроли по Украине.

Позже в ЦК КП Украины 1-й секретарь Щербицкий спросил у Райкина, почему из-за одного человека нужно было прерывать гастроли. Райкин ответил: «Там был не один антисемит, а весь зал».

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