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В сети появились фото «склеенного» из кусочков сала

Сегодня, 16:38

Фото разместил один из пользователей "ВКонтакте" в группе «Черный и белый список Мозырь». Он и стал жертвой некачественного, по его словам, продукта.

В сети появились фото «склеенного» из кусочков сала. Пользователь утверждает, что производители стали использовать опасную пищевую добавку – трансглютаминаза. Она выполняет функции клея. Именно этой добавкой на тонкую прослойку сала наклеили фарш и куски мяса. Пользователь утверждает, что сало расползается по сковородке при жарке, а также разваливается при резке.

Жертва «склеенного» сала призывает присмотреться к фото. На нем видно, что часть около кожуры является настоящей прослойкой, а уже выше на 5 см располагается фарш, поверх которого приклеены куски мяса. Пользователь предупреждает общественность, что нужно более ответственно подходить к выбору данного продукта.

Однако многие пользователи сети не оценили заботу и подняли «склеенное» сало на смех. «Вы серьезно?», «Ну, конечно, производителям больше делать нечего», «И как вы себе это представляете?», «Это же мягкие ткани между салом и мясом, вот придумали!», - пишут участники группы "ВКонтакте".

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