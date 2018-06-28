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Сотрудник бюро говорит, что его жена нуждается в круглосуточном уходе, но он не может найти никого, кто готов выполнить эту сложную работу.

На юго-западе Китая полицейский ежедневно носит жену на работу из-за болезни. Женщина провела два месяца в больнице после того, как ее нервная система не дала прогрессивных результатов. И она по-прежнему не может говорить или заботиться о себе.

«Мы планировали платить 3000 юаней (454 долларов США) в месяц, но желающих отвечать за спокойствие моей супруги не нашлось», - говорит мужчина.

Сотрудник полиции отвечает за стол для обработки документов людей и научил свою жену чистописанию, чтобы помочь ей скоротать время, пока он работает. Он также просит женщин-сотрудниц сопровождать ее в туалет, когда это необходимо. Ву признался, что приход жены на работу доставил неудобства его коллегам, но решился на этот шаг.

Начальник мужчины с пониманием отнесся к этой ситуации, не препятствует приходу жены сотрудника на рабочее место Ву. Более того, в случае ухода мужчины с должности ему трудно будет найти замену.