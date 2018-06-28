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Космонавт сфотографировал "Екатеринбург-Арену" из космоса

Сегодня, 14:17

Фотографию города и самого стадиона прямо с МКС космонавт опубликовал в своем Instagram. Публикация быстро распространилась по всему Интернету.

Космонавт Олег Артемьев является сотрудником «Роскосмоса» и на данный момент находится на международной станции в космосе. Мужчина сфотографировал "Екатеринбург-Арену" из космоса и поделился фотографиями с жителями родного города. «Продолжаю охоту за футбольными стадионами мира. Кто уже успел побывать в пределах арены в Екатеринбурге?», - пишет космонавт.

Стадион Артемьев заботливо обвел красным кружком, и подписал, что за июнь "Екатеринбург-Арена" уже успела провести четыре футбольных матча в рамках Чемпионата мира. Подписчики оценили креатив космонавта, подчеркнув, что они были очень рады увидеть родной город с космоса. Некоторые принялись искать на фотографии свои дома.

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