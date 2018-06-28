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Крымский мост станет местом для "магических ритуалов"

Сегодня, 14:15

Сразу после открытия моста было много шумихи - ему посвящали стихи и песни, а теперь это не просто достопримечательность, но и место, окутанное магическими ритуалами и необычными традициями.

Как рассказал представитель центра исследований, Крымский мост это гордость России мирового масштаба. Он и поведал о том, что совсем скоро мост станет местом для «магических ритуалов», поскольку сейчас у водителей и пассажиров, которые пересекают Керченский пролив, есть традиция снимать на фото или видео пейзаж, который открывается при езде и загадывать желания. Многие, кто побывал на мосту, делятся своими успехами и исполнением желаний. По словам Дмитрия Захарова, это завораживающее и уникальное место.

Крымский мост открыли месяц назад, и за это время его пересекло более полумиллиона автотранспортных средств. Специалисты зафиксировали, что поток из автомобилей в большей мере держит путь в Краснодар.

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