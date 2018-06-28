Татуированный бодибилдер стал настоящей звездой Instagram

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Мусульманский бодибилдер, у которого татуировками забито все тело, стал настоящей звездой Instagram. Внешний вид красавца-мужчины шокировал и заинтересовал интернет-пользователей.

Мужчина-бодибилдер, который называет себя Yakiboy, регулярно делится в Instagram-аккаунте новыми изображениями своего татуированного тела. Сообщается, что Yakiboy с детства мечтал стать настоящим культуристом, а потому очень ответственно относился к тренировкам и своему питанию. Именно данная цель с детства дала мужчине возможность стать самым красивым и знаменитым бодибилдером в Instagram.

Пока на Yakiboy подписано 63 000 последователей Instagram, однако цифра увеличивается буквально с каждым днем. В соцсети мужчина демонстрирует не только кубики пресса, но и свою богатую жизнь с роскошными яхтами и автомобилями.