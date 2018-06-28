VistaNews.ru


Татуированный бодибилдер стал настоящей звездой Instagram

Сегодня, 12:08

Мусульманский бодибилдер, у которого татуировками забито все тело, стал настоящей звездой Instagram. Внешний вид красавца-мужчины шокировал и заинтересовал интернет-пользователей.

Мужчина-бодибилдер, который называет себя Yakiboy, регулярно делится в Instagram-аккаунте новыми изображениями своего татуированного тела. Сообщается, что Yakiboy с детства мечтал стать настоящим культуристом, а потому очень ответственно относился к тренировкам и своему питанию. Именно данная цель с детства дала мужчине возможность стать самым красивым и знаменитым бодибилдером в Instagram.

Пока на Yakiboy подписано 63 000 последователей Instagram, однако цифра увеличивается буквально с каждым днем. В соцсети мужчина демонстрирует не только кубики пресса, но и свою богатую жизнь с роскошными яхтами и автомобилями.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Друг Кирилла Терешина назвал причину воспаления «Рук-базук»

Кирилл Терёшин шокировал методом лечения своих «Рук-базук»

В США бодибилдер умер за 2 дня от гриппа, начавшегося с легкого кашля

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем