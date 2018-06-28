Forbes опубликовал рейтинг вузов России

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«Золото» присвоили Российской экономической школе. Вузы МВД и ФСБ не вошли ни в один из списков из-за отсутствия отчетности о деятельности в Министерстве образования.

Российский журнал Forbes подвел итоги рейтинга вузов России, в котором учитывались различные параметры качества обучения. По результатам рейтинга, МГУ занял 6-е место, а опередить его смогли в первой тройке Российская экономическая школа (1 место), РАНХиГС (2 место) и МФТИ (3 место). Журнал опубликовал список сотни университетов страны, из которых составлялся рейтинг вузов, выпускниками которых являются успешные люди. Вуз, в котором обучался президент России и премьер-министр, Санкт-Петербургский горный университет занял почетное 13-е место.

Команда издания проделала большой объем работы, изучив более полторы тысячи биографий успешных людей, которые оканчивали российские вузы. Также за основу бралась статистика трудоустройства выпускников.

Ранее стало известно, что российские вузы оценили по достоинству и за границей. В топ международных рейтингов входят МГУ И СПбГУ.