Лена Миро рассказала, почему люди кривые

Сегодня, 10:53

Девушка рассказала секреты прямой осанки и дала советы, как избежать искривления позвоночника. По словам Миро, чем меньше напрягаешь мышцы спины, тем лучше осанка.

Невозможно развить мышцы спины равномерно: всегда одна сторона будет «сильнее» другой, а это значит, что спина будет нагибаться в одну сторону, так как сильные мышцы будут тянуть на себя слабые. «Нельзя постоянно давать большие нагрузки на позвоночник, это еще больше усугубит проблему. Раньше я тоже этим грешила, пока не поняла, что нужно действовать в противоположную сторону», - рассказала Миро.

Миро рассказала, что люди кривые, потому что не следят за правильностью выполнения упражнений. После таких издевательств над своим телом происходит ассиметрия, и позвоночник выглядит изогнутым. Девушка советует регулярно расслаблять мышцы спины, тогда и осанка будет прямая.