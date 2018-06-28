VistaNews.ru


Лена Миро рассказала, почему люди кривые

Сегодня, 10:53

Девушка рассказала секреты прямой осанки и дала советы, как избежать искривления позвоночника. По словам Миро, чем меньше напрягаешь мышцы спины, тем лучше осанка.

 Невозможно развить мышцы спины равномерно: всегда одна сторона будет «сильнее» другой, а это значит, что спина будет нагибаться в одну сторону, так как сильные мышцы будут тянуть на себя слабые. «Нельзя постоянно давать большие нагрузки на позвоночник, это еще больше усугубит проблему. Раньше я тоже этим грешила, пока не поняла, что нужно действовать в противоположную сторону», - рассказала Миро.

Миро рассказала, что люди кривые, потому что не следят за правильностью выполнения упражнений. После таких издевательств над своим телом происходит ассиметрия, и позвоночник выглядит изогнутым. Девушка советует регулярно расслаблять мышцы спины, тогда и осанка будет прямая.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Лена Миро не хочет иметь детей

Лена Миро рассказала, как совместить монастырь и публичный дом

Лена Миро рассказала о своей зависимости

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем