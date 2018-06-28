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«Плата за необъективность»: Россиян лишили возможности оценивать работу скорой

Сегодня, 09:48

В России сократился список проходящих независимую оценку качества медицинских учреждений. Пациенты больше не смогут критиковать врачей за непрофессионализм и длительное ожидание медпомощи.

Под соответствующим документом уже стоит подпись Вероники Скворцовой, главы Минздрава России. Давайте разбираться, как лишение возможности оценивать работу скорой отразится на рядовых гражданах.

Из-за отсутствия столь важного рычага общественного воздействия, качество медицинских услуг может серьезно упасть. В частности, пациенты больше не смогут посетовать на работу фельдшеров, станций переливания крови, домов ребенка, психиатрических лечебниц, молочных кухонь, центров социальной и медицинской реабилитации, а также репродуктивных технологий. Проще говоря, государство защитило самые критикуемые учреждения от нещадных отзывов недовольных граждан. Все это подали под соусом «плата за необъективность».

К упавшему качеству медпомощи может добавиться еще большая неразбериха, ведь понять, к какой больнице прикреплена скорая, в России непросто долгие годы. Представим, вы серьезно заболели и вызвали врачей. Они долго ехали, оказали неэффективную помощь и нахамили в придачу. Скорая уехала, а вы и дальше лежите-страдаете. Что делать? Кого еще вызвать? А самое главное – кому пожаловаться? На все эти вопросы предстоит отмалчиваться правительству.

Будем честны, выездная медпомощь в России хромает, отношение к больным в психлечебницах и прочих учреждениях оставляет желать лучшего. Все потому, что специалисты злые, как собаки. А как можно наслаждаться работой с пациентами, получая копейки? Ох, не те документы подписывает Скворцова, и не о том думает правительство. «Пенсионная реформа» и повышение средней продолжительности жизни до 70+ лет в РФ на фоне подобных документов выглядят попросту смехотворно.

К слову, россиян лишили возможности оценивать качество оказания медуслуг, спустя всего 4 года с момента подписания Владимиром Путиным соответствующего документа. Однако граждане все еще могут высказаться о работе учреждений культуры, соцобслуживания и образования. Большое спасибо!

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