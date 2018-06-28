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В Астрахани водители удивлены новой дорожной разметкой

Сегодня, 07:31

Разметку нанесли прямо на грунтовой дороге. Судя по кривой линии, рабочие не знают, как работать с оборудованием.

Новую дорожную разметку водители в Астрахани заметили на улице Сахалинской. С первого взгляда на разметку можно подумать, что рабочие настраивали технику, либо вообще не знают, как она работает, потому, что линии очень кривые и нанесены не равномерно. Администрация города заверила местных жителей, что это примерная разметка, и окончательную нанесут после ремонта дорожной трассы, так как объект еще не сдали в эксплуатацию.

Это уже не первый случай, когда астраханцы удивлены новой разметкой на дороге.

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