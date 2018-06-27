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В Воронеже на улице Кирова соседи одинокой женщины Ирины Д. рассказывают, что та уже четыре месяца не выходит из квартиры.

У женщины, страдающей с детства ДЦП, в последнее время стали проявляться странности в психическом отношении. Она жила с родителями, а когда те умерли, осталась одна. Соседи помогали одинокому инвалиду – приносили продукты, оплачивали коммунальные услуги.

Весной на двери ее квартиры сломался замок. С тех пор она не выходила из дома. 7 марта у соседей снизу прорвало трубу, и слесарь хотел зайти к Ирине проверить состояние труб. Та категорически отказалась пускать работников ТСЖ в квартиру. Потом еще раз к ней приходили со слесарем, чтобы починить дверную ручку и замок, но так как разрешения взломать дверь не получили, снова ушли ни с чем.

Так и сидит психически нездоровая женщина в запертой квартире. «Если постучать, она ругается и кричит, чтобы уходили. Но только так мы можем понять, что она ещё жива», - говорит соседка Ирины Д. Что женщина ест, соседи не знают.

Такая ненормальная ситуация. Слесарь и участковый не могут взломать дверь без разрешения хозяйки, участковый только опросил соседей, и все.

Наконец, 22 июня журналисты еще раз пришли к запертой двери квартиры и стали окликать хозяйку. Та ответила: «Я не могу подойти, у меня сломана нога». На основании беспомощного состояния человека служба 112 вызвала на место скорую помощь, участкового и МЧС. Дверь решили ломать, но как только Ирина услышала стук, подбежала к двери с той стороны и с бранью накинулась на спасателей. Врачи, не видя пациента, не смогли определить наличия психического расстройства, поэтому и МЧС, и полиция вместе со скорой помощью уехали.

Вот только нерешенная проблема осталась. Чем теперь закончится эта история, неизвестно. Получается, что четыре месяца жительница Воронежа не выходит из квартиры из-за сломанного замка и своей болезни.