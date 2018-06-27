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Черная вдова стала домашним питомцем американки

Сегодня, 22:50

Девушка обнаружила в доме опасного паука. Она побоялась за здоровье своего двухлетнего сына, однако, не стала убивать животное.

26-летняя американка была ошеломлена, когда увидела в доме экзотическое насекомое. Она не на шутку испугалась за здоровье своего двухлетнего малыша, который страдает астмой. Однако девушка поклялась не убивать паука. Черная вдова стала домашним питомцем американки, и теперь проживает в пластиковой емкости с отверстием для листьев и другого корма.

Девушка долго искала информацию в интернете, чтобы проверить, представляет ли насекомое опасность. Судя по описаниям, паук действительно является представителем семейства черной вдовы. Однако эксперт утверждает, что это какой-то другой вид. В любом случае, девушка твердо решила, что несмотря на риск для здоровья малыша, она не будет отпускать, а уж тем более убивать незваного гостя до тех пор, пока не выяснится его вид.

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