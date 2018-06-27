Сегодня, 22:20

Как только стали известны результаты матча Германия – Южная Корея, в сети началось активное распространение информации. Не упускают возможность дать комментарий и пользователи Twitter.

Новость о провале Германии взрывает Twitter. Менее чем за час в социальной сети разместили более 1 миллиона постов о грандиозном событии мирового футбола: сборная Германии впервые в истории не вышла в плей-офф Чемпионата мира.

Пока корейские болельщики ликуют и отмечают победу, немецкие любители футбола омывают своими слезами как Россию, так и Германию. Фанаты не могут поверить, что действующие чемпионы вылетели из игры, и больше не смогут бороться за победу.

Отметим, что не только Twitter разрывается публикациями о сегодняшней игре, все социальные сети с каждой минутой все больше наполняются комментариями пользователей. Российские болельщики с иронией относятся к поражению Германии, отмечая, что «нечего соваться в Россию в июне», ссылаясь на пережитки прошлого.

Напомним, сегодня состоялась игра сборных Германии и Южной Кореи, которая завершилась со счетом 0:2.