Сегодня, 21:58

Температура воздуха доходит до 40 градусов. Люди, которым обещали еще в начале лета комфортабельные поездки на общественном транспорте, вынуждены доходить по потери сознания из-за неисправных автобусов.

Неработающие кондиционеры в автобусах Волгограда начинают создавать конфликты между пассажирами и водителями. Так сегодня в автобусе №21 мужчина стал скандалить с кондуктором и водителем, после чего ему возвратили деньги и выставили на улицу.

Обращения людей в управления транспорта заканчиваются неудачами: им красивыми и умными словами говорят о том, как все хорошо.

Однако никого не интересует, что люди с повышением градуса на улице начинают себя плохо чувствовать. Не помогают и открытые форточки с люками, а кондиционер либо не включают в целях экономии, либо он и вовсе не работает.

Также местные жалуются, что общественный транспорт стал чаще ломаться, хотя весь транспорт якобы проверяли. Поэтому иногда 10-минутное ожидание может затянуться на час.