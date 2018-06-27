В Башкирии водитель запечатлел на телефон резвящихся лисиц

Сегодня, 21:35

Животные были настолько в «хорошем расположении духа», что едва заметили движущийся автомобиль.

В Башкирии водитель запечатлел на телефон резвящихся на дороге лисиц. Все действо происходило на территории национального парка. Как можно заметить, сначала из травы выходит одна лисица на проезжую часть, а после – другая. Они начинают бегать друг за другом, играться прям на дороге. Когда увидели машину, тут же спрятались в лес.

В летнее время стоит аккуратно прогуливаться по лесу – лесные животные могут напасть, что повлечет серьезные травмы, заболевания или вовсе смерть.