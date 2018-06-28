VistaNews.ru


Божена Рынска устроила скандал из-за пассажиров и «сукиных детей»

Сегодня, 03:30

Журналист не понимает, с каких это пор люди с детьми стоят в приоритете на посадке и в очереди.

На своей официальной странице Божена Рынска написала, что данный инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево. На посадке в очереди журналист и светская львица была одна. Рынска летела бизнес классом, но в один момент представители воздушной гавани попросили её пропустить вперёд людей с ребёнком.

По словам журналиста, речь идёт не о малыше, а о ребёнке 5-6летнего возраста, который был здоровым и адекватным. В итоге Божена Рынска устроила настоящий скандал из-за остальных пассажиров – «сукиных детей». Она не понимает, почему люди с детьми должны быть в приоритете, тем более если одного человека в очереди можно легко подождать.

Рынска уточнила, что она предложила пассажирам с ребёнком подождать секунду, потому что «они не рассыпятся», и закрыла проход своей «мощной грудью».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Рынска обозвала кричащего в самолете больного ребенка «мелкой тварью»

Божена Рынска считает, что пожар в ТЦ в Кемерово устроили сами дети

Божена Рынска прокляла Украину из-за «оживления» журналиста Бабченко

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

Каравай смерти: Жителей России травят таинственными добавками в хлебе

Опасные вещества также провоцируют ожирение и рак....

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем