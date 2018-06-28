Божена Рынска устроила скандал из-за пассажиров и «сукиных детей»

Сегодня, 03:30

Журналист не понимает, с каких это пор люди с детьми стоят в приоритете на посадке и в очереди.

На своей официальной странице Божена Рынска написала, что данный инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево. На посадке в очереди журналист и светская львица была одна. Рынска летела бизнес классом, но в один момент представители воздушной гавани попросили её пропустить вперёд людей с ребёнком.

По словам журналиста, речь идёт не о малыше, а о ребёнке 5-6летнего возраста, который был здоровым и адекватным. В итоге Божена Рынска устроила настоящий скандал из-за остальных пассажиров – «сукиных детей». Она не понимает, почему люди с детьми должны быть в приоритете, тем более если одного человека в очереди можно легко подождать.

Рынска уточнила, что она предложила пассажирам с ребёнком подождать секунду, потому что «они не рассыпятся», и закрыла проход своей «мощной грудью».