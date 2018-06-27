Мужчина нашёл своего кота через 10 лет после пропажи

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Он не терял надежды и всё это время обновлял данные в микрочипе, который был вживлён в домашнего любимца.

Данный инцидент произошёл в британском городе Грейт-Ярмуте. Там в 2008 году бело-рыжий котёнок по кличке Гарри пропал. Его 39-летний хозяин Марк Селисбари решил, что никогда больше не увидит любимого домашнего питомца. Однако мужчина всё время обновлял свои данные в микрочипе, который был вмонтирован в Гарри. Он был предназначен как раз для подобных случаев пропажи.

Марк рассказал, что Гарри просто сбежал из сада. Все его родственники твердили в один голос, что котёнок больше никогда не вернётся, но мужчина всё же не мог заставить себя отказаться от поддержки чипа.

Спустя 10 лет, буквально недавно, Марку позвонили представители благотворительной организации и рассказали, что его кота нашли в 100 километрах от дома в городе Ипсвич Таун. Оказалось, что котёнок хоть и убежал, но бездомным не был. 10 лет назад Гарри подобрал пожилой дедушка, но он скончался. В итоге животного отправили в приют, где уже чип и был считан.

Хозяин Марк был без ума от счастья. Он снова привёз своего кота домой, как это было 10 лет назад.