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Женщины РФ получили советы по поддержанию груди в форме

Сегодня, 06:30

Прекрасный пол постоянно интересуется вопросом своей красоты. Их заботит, как можно сохранять её, как можно дольше.

Сейчас женщины РФ получили советы по поддержанию своей груди в постоянной форме. Дала их российская версия Cosmopolitan.

Журнал проинформировал об оригинальных способах по поддержанию женской груди в постоянной форме. Иначе она с возрастом может стать «грустной».

Одним из способов названо привязывание к ней воздушных шариков, чтобы те постоянно приподнимали её «естественным способом». Не отрицаются некоторые трудности при поездках в метро, но к этому «можно привыкнуть». Главное, не обращать внимания на реакцию окружающих. На вопросы можно ответить, что это новый тренд.

Помимо того, женщины РФ получили от Cosmopolitan совет по ношению бюстгальтера даже в душе и постоянному хождению с поднятыми руками.

Журнал не исключает и того, что функцию по постоянному поддержанию груди станет совершать специально нанятый человек.

Помимо того, считает издание, можно делать отжимание на сосках. Бег и прыжки считаются вредными. Они «тревожат грудь».

В конце статьи Cosmopolitan указал, что эти советы по поддержанию груди в первоначальной форме являются шутливыми и следовать им необязательно.

Главное – любить себя и помнить, что ты прекрасна.

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