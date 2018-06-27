Фанаты: Майкл Джексон жив и записывает песни

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Они нашли несколько композиций другого артиста, которые как две капли воды схожи с работами поп-короля.

Культовый музыкант и один из самых крупных певцов за всю историю Майкл Джексон скончался ещё в 2009 в возрасте 50 лет. Причина – передозировка лекарствами. Однако некоторые фанаты всё же уверенны, что он жив, и более того, записывает новые песни.

Согласно мнению экспертов, Майкл Джексон просто хотел скрыться от настырной прессы всю жизнь. Это обратная сторона такой огромной популярности. Считается, что из-за СМИ в 2009 году поп-король решил инсценировать свою смерть.

По словам поклонников, Майкл Джексон до сих пор записывает песни, но публикует их под именем своей сестры Джанет. Если прослушать песню The Great Forever, то можно услышать голос именно прославленного певца, а не его не менее звёздной родственницы.

Примечательно, что песня Джанет была записана в 2015 году.