«Призрачный посетитель» стал причиной закрытия кафе в США

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Недавно открывшееся кафе «Hall of Fame» в Сан-Антонио закрылось из-за паранормального явления.

В США супружеская пара открыла кафе «Hall of Fame», которое сделано в стиле «ретро» и славится своими блюдами, которые многие уже позабыли, а также любимой многими музыкой тех времен. Однако владельцы стали свидетелями сверхъестественного явления.

Оказалось, что в кафе приходил «призрачный посетитель», который и стал причиной закрытия кафе. В очередной рабочий день сотрудники пришли на рабочее место и обнаружили, что ограждение в заведении перекинуто. Сначала персонал подумал, что их кафе ограбили, однако, все деньги остались в кассе. Тогда, озадаченные случившимся, владельцы решили просмотреть записи с камер наблюдения, и пришли в ужас от увиденного. Судя по записи, в кафе никто не проникал, кроме призрака, который и перевернул ограждение. Иначе объяснить то, что железки начали сами по себе двигаться, супруги не смогли.

Многие знакомые владельцев и сами посетители не согласны с решением о временном закрытии заведения. Люди считают, что наличие «призрачного гостя» только добавит шарма кафе, и многие бы стали приходить сюда только для того, чтобы стать свидетелями паранормальных явлений.