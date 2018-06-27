Компания Billie решила показать, как на самом деле бреются женщины

Сегодня, 18:08

В новой рекламе женщины запечатлены с волосатыми подмышками, ногами, пальцами, усами и животом. Всё это показывается крупным планом.

Представители Billie рассказали, что компания решила отойти от устоявшееся рекламы бритв. Цель – показать, что женщины тоже волосаты и не всегда имеют гладко выбритые ноги. Поэтому в Billie решили, что их реклама будет показывать, как женщины бреются на самом деле.

Стоит отметить, что компания появилась всего лишь семь месяцев назад и с самого начала решила вести именно такой «мерзкий» маркетинг. В Billie добавляют, что их целью было показать обычную классическую женщину, которая, как и любая другая женщина, бреет тело.

Сама же компания ориентирована не только на бритьё волос, но и на разрушение табу, которое крутится вокруг них. Хотя зачем Billie нужно показывать крупным планом волосатые женские подмышки остаётся не понятным