Псков провёл флэшмоб: «До пенсии, как до неба»

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Пенсионная реформа, которая предполагается в РФ, очень неоднозначно оценивается гражданами. Некоторые против неё акции являются оригинальными.

В частности, Псков провёл флэшмоб. Ему дали название «До пенсии, как до неба». Причём, он задумывался к проведению весьма своеобразным образом.

Молодёжь поначалу задумывала использовать для этого крышу здания, в котором располагается псковский облсовпроф.

Однако, им воспрепятствовал некий неизвестный. Он залили герметик в замок двери, ведущей на крышу. Для надёжности он вставил туда ещё и три монеты с достоинством в 10 копеек.

Псков не согласился. Сотрудники облсовпрофа смогли замок взломать. Тут появились правоохранители. Возможно, им до пенсии не, как до неба, но дверь они опечатали.

Флэшмоб, несмотря на это всё же состоялся. Активисты выразили решительное «нет» предлагаемой пенсионной реформы.

Представители молодёжи сообщили, они хотят, чтобы и Псков и городские власти услышали, что народ думает о пенсионной реформе.

Впрочем, проводить акции на крыше является делом небезопасным. Чиновники просто обязаны думать о жизнях граждан, и хорошо, когда этим занимаются.

В вопросе смертности Псков демонстрирует печальную статистику. Большинство мужчин не могут дожить до 60 лет. Пенсионный возраст предлагается поднять до 65-ти. При этом ряд чиновников утверждает, что это будет стимулировать население к более продолжительной жизни. А пенсионные накопления – не наследуются.