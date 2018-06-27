В Выборге проходят массовые реставрационные работы Часовой башни

Сегодня, 17:24

На данный момент в Выборге проходят массовые реставрационные работы. Часовая башня будет восстановлена во всем ее великолепии. Жители, опасающиеся за дальнейшую судьбу башни, могут вздохнуть с облегчением, волна реставрационных работ дошла и до нее.

С башни был снят циферблат для более безопасного проведения восстановительных работ. Как сообщают довольные жители Выборга: "Башня осталась совсем голой, с нее сняли цифры, стрелки и остальную декоративную часть башни. Мы чрезмерно рады тому, что ремонт начался." В конечном итоге будут заменены опорные балки в купольной части и обновление позолоты на всех элементах башни. "После ремонтных работы башня вернет свою прежнюю красоту, которая делала ее уникальной", - сообщили в социальных сетях. Следует напомнить о том, что восстановительные работы начаты еще в 2017 году, но активная деятельность началась только в 2018.