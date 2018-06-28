"Пенсионеры – не отстой": В Ленобласти они активно изучают компьютер

Сегодня, 00:45

Старшее поколение показывает, что не собирается отставать от молодёжи в изучении самой «продвинутой» электроники. В Ленобласти для этого открыли специальный «Университет третьего возраста».

Там пенсионеры на практике демонстрируют, что они не «отстой» в этом вопросе. Компьютер они изучают активно, показывая при этом весьма впечатляющие результаты.

Окно в мир, которым ранее считался телевизор, уже заменил компьютер. Пенсионеры стараются не отставать от этого процесса. Им хочется ещё более активно общаться и получать дополнительные новости.

Этот университет в Ленобласти располагает 11-ю факультативными программами. Его уже посетили 20 тысяч человек очень солидного возраста.

Они оценили преимущества этого проекта. Получив знания и освоив компьютерную грамотность, пенсионеры способны к преодолению социального неравенства и изолированности от общества.

Даже по бытовой теме – это очень полезно. Оплату услуг ЖКХ человек, который не может выходить из дома, может сделать прямо с дивана. Опять же – самооценка, что положительно влияет на самочувствие и, следовательно, продолжительность жизни.

Те пенсионеры, которые в Ленобласти не могут самостоятельно посещать курсы, в следующем году получат возможность обучения на дому.

Сергей Злотников, который проживает в Ленобласти, смог в 2017 году в возрасте 63 года занять второе место в конкурсе «Спасибо Интернету».