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Дмитровский район Московской области стал наиболее вероятной платформой для волеизъявления владельцев садово-огородных участков, которые не собираются оставлять свои «фазенды» ради выборов столичного мэра 9 сентября.

Эксперты МГИК определили участок для «дачного» голосования путем мониторинга, а также выезда на места и сравнения объективных условий, которые не повлияют на деятельность потенциальных избирателей. Ранее Сергей Собянин уже провел через Мосгордуму законопроект, по которому избирательные участки в Москве не будут закрываться до девяти часов вечера. Однако исследования показали, что значительная часть жителей Москвы, предпочитают оставаться в своих загородных домиках.

Поэтому члены избирательной комиссии пошли навстречу гражданам, создав участки в Дмитровском районе, где логистика позволяет потенциальным избирателям без особого труда доехать до места голосования и уехать на свои дачи. По словам руководства Мосгоризбиркома, такие же участки откроются во всех регионах, граничащих с Московской областью.