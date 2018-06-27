Ростовчанам посоветовали перестать спасаться от жары мороженным

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Оказывается, вода с холодильника и прикладывание пакета со льдом к телу опасно для здоровья.

В опубликованной на сайте горадминистрации памятке ростовчанам рассказали, что до конца недели в городе будет держаться очень жаркая погода. Температура воздуха будет достигать 35 и 38 градусов по Цельсию. Исходя из этого стоит позаботиться о здоровье и соблюдать рекомендации, чтобы избежать теплового удара.

В сообщении специалисты посоветовали перестать спасаться от жары мороженным, не употреблять алкогольные напитки и не переедать. Кроме того, выходить на улицу в жаркие часы также опасно, как и оставлять детей в машине на улице.

Спасаться от жары лучше всего не пакетом со льдом, а влажной тряпкой. Если придётся всё же выйти на улицу во время дневной жары, то стоит не забывать о головном уборе, а при жажде лучше всего пить воду комнатной температуры, а не из холодильника.