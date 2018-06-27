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На Пулковской обсерватории появилась «черная метка»

Сегодня, 16:16

Символика была спроектирована художниками из арт-группы «Явь». Кадр был взят из фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня».

На Пулковской обсерватории появилась «черная метка», которая возникала в фильмах «Гарри Поттер», когда в домах убивали волшебников. Такой символичный знак решили отобразить на стене обсерватории, акцентируя внимание на том, что ее тоже «убивают». Участники арт-группы утверждают, что это не они поставили «метку смерти», а власти.

Напомним, ранее говорилось о том, что на территории обсерватории собираются построить ЖК «Планетоград». Ученые протестовали этому, в один голос заявляя, что строение помешает наблюдениям за космическими объектами. Несмотря на многочисленные протесты, Верховный суд постановил, что Пулковская обсерватория прекращает свою деятельность на ближайшие 5 лет, а базы наблюдений будут перемещены.

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