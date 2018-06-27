В «Роспечати» будут продавать презервативы

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Они появятся в киосках Екатеринбурга уже в ближайшее время.

Такое решение было принято губернатором Евгением Куйвашевым. Он утвердил товар, который будут продавать в стандартных киосках «Роспечати» не только в Екатеринбурге, но и во всей Свердловской области.

Согласно подписанному документу, кроме различного рода газет с журналами и канцелярскими товарами в киосках можно будет продавать не содержащую спирт косметику, мелку галантерею, мороженное и продовольственные товары короткого срока хранения. Кроме указанных товаров, в киосках «Роспечати» появятся презервативы, тесты для беременности, игральные карты, а также контейнеры для анализов.

Покупателям также предложат мелкие принадлежности для дачи, такие как средство от комаров, одноразовая посуда и крышки для консервации.