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Пассажир в одних трусах выпрыгнул из самолета в США

Сегодня, 15:47

Афроамериканец вел себя таким способом пытаясь, улизнуть от наказания за проступки.

Необычайно колоритным оказался взлет самолета в аэропорту Атланты в США. Пассажиры приметили на взлетно-посадочной полосе необычного мужчину, который в трусах бродил по рулежной дорожке.

Хорошо настроенный молодой человек таким нехитрым способом пытался уйти от ответственности за нарушения законов. Пассажир в одних трусах выпрыгнул из самолета в США, чтобы избежать обвинений в незаконном нарушении границ, непристойном поведении и сопротивлении полиции. Fox News оценили поведение мужчины и предположили, что за его спиной есть еще секреты. Очевидцы же сняли мужчину на видео и выложили в социальную сеть Twitter.

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