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Россиянин решил приютить у себя всех блудных болельщиков из Перу

Сегодня, 15:24

Мужчина повесил объявление на подъезде с просьбой помочь своим гостям, если они заблудятся или потеряются.

Россиянин указал в тексте, что сразу приносит перед соседями извинения за лишний шум. Связано это с тем, что он решил приютить у себя в квартире болельщиков из Перу.

По словам мужчины, его проект не носит коммерческого характера. Его перуанцы – это обычные не богатые электрики, которые даже взяли кредиты на поездку в РФ, чтобы посмотреть Чемпионат мира-2018.

В объявлении россиянин попросил соседей, если они увидят его блудных перуанцев, помочь им добраться советом, делом, или же просто провести в квартиру номер 81.

Мужчина призывает не наживаться на бедных фанатах и оставлять только хорошее впечатление, ведь на другом конце Земли кто-то когда-то вспомнит всех добродушных людей и тех россиян, которые вели себя неправильно.

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