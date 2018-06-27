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Юрий Дудь рассказал, почему россиянки отдают предпочтение иностранцам

Сегодня, 14:45

Дудь упрекнул интернет-сообщество в непоследовательности. Темнокожие спортивные звезды вызывают у пользователей Сети восторг, но, россиянки, которые встречаются с иностранцами, - брезгливость. Об этом Дудь рассказал на страницах одного из спортивных изданий.

По мнению журналиста, представители обоих полов независимо от национальной принадлежности могут выбирать себе любого партнера, который их привлекает. Не забыл также напомнить гражданам о необходимости использования контрацептивов, так, дети должны быть рождены от действительно любимых людей.

Главный редактор спортивного издания пояснил, что русские женщины отдают предпочтение иностранцам, потому что они знают, что такое педикюр, следят за своей фигурой и здоровьем в любом возрасте и поэтому сохраняют привлекательный внешний вид: «От них вкусно пахнет… Они знают, что в одежде есть другие цвета, кроме черного». Дудь объясняет такое положение вещей тем, что количество красивых европеек меньше и за них приходится конкурировать.

Также, по мнению журналиста, россиянок привлекают иностранцы из-за разницы в материальном положении и отсутствия опыта заграничных поездок. В конце он заметил, что жалобы мужчины на девушку нельзя отнести к правильным поступкам.

Накануне проведения Мундиаля в государственные чиновники спорили о сексе во время проведения первенства. Глава комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева рекомендовала женщинам воздержаться от интимных связей с иностранцами, а в противовес этому руководитель комитета по спорту и туризму Михаил Дегтярев настоятельно советовал россиянам образовывать «смешанные союзы» с иностранными фанатами.

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