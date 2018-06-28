В Приморье "НЛО" веселит жителей

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В городе Дальнегорске в Приморье на сопке местные умельцы установили муляж НЛО. Так что теперь можно со 100% уверенностью говорить, что существование «НЛО» подтверждено. Скульптура теперь является местной достопримечательностью и веселит жителей города.

Фигура имеет размеры в несколько метров и изображает летающую тарелку, потерпевшую аварию в скалах. Это не просто фантазия авторов – в 1986 году в районе сопке Известковой, которая находится в городской черте, местные жители увидели светящийся красноватый шар. Он беззвучно двигался параллельно земле, а когда подлетел к сопке, несколько раз поднялся и опустился, после чего так же беззвучно упал на этой горе.

Через несколько дней после события группа уфологов исследовала это место. Руководитель этой группы Валерий Двужильный говорит, что на сопке оказалось место, обугленное и покрытое пеплом в результате высокотемпературного воздействия. Ствол обгоревшего дерева превратился в пористый уголь.

Также на месте происшествия были обнаружены остатки сферической оболочки и застывшие капли металла, расплавленного под действием высокой температуры.