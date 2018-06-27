В Новокузнецке чиновники ко дню города снялись в «Звёздных войнах»

Сегодня, 14:42

В городах РФ местные власти продолжают «радовать креативом». Видимо, таким образом он хотят повысить свою медийность и узнаваемость.

В Новокузнецке скоро будет отмечаться его 400-летие. Ко дню города чиновники снялись в своеобразных «Звёздных войнах», где они успешно противостоят отрицательным персонажам фильма.

Ролик в своём аккаунте в Instagram разместил Николай Маслов. В Новокузнецке он руководит Центральным районом.

Из оригинальной киносаги была сделана нарезка, а потом монтаж кадров. Так в «Звездных войнах» появились новокузнецкие чиновники. Им удалось помочь магистру Йода в отражении атаки Дарта Сидиуса.

Чиновники бесстрашно вели корабль Хана Соло. Не забыли он и о селфи с Чубаккой. Завершила всё это песня «Мама Люба, давай» с явно не космической и не управленческой направленностью.

Маслов в сопроводительном тексте к ролику сообщил следующее. Межгалактическому экипажу приходится преодолевать пространство Вселенной, не обращая внимание на наличие экономического кризиса, катаклизмов и прочих невзгод. Астронавты смелы, мужественны и это помогает им не сбиваться с намеченного курса.

Какое отношение «Звёздных войн» к дню города, понять трудно. Создатели ролика это тоже никак не пояснили.

Большинство просмотревших, сочли творение позорищем. Однако, есть и те, кто назвали его забавным.

Видео можно просмотреть здесь.