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Лебеди-геи усыновили пластиковый кубок

Сегодня, 14:18

Оба самца заботились о своём «ребёнке» и постоянно атаковали людей в парке.

После ряда атак на обычных прохожих в одном из парков Австрии власти решили убрать агрессивных животных в другое место.

Весь каламбур состоял в том, что лебеди были геями, то есть самцами. Они нашли в парке пластиковый кубок и «усыновили» его. Животные отнесли кубок в своё гнездо, приняв его за яйцо. В итоге, между лебедями и кубком появилась сильная связь. Они начали слепо заботиться о нём.

Стоит отметить, что лебеди-геи конечно же не были гомосексуалистами в прямом смысле слова. Дело в том, что между «яйцом» и животными образовалась связь, которая подкреплялась инстинктами. Они не расценивали друг друга соперниками, как должно было быть, а просто заботились о пластиковом кубке.

Как рассказали сами местные жители, ещё год назад лебеди-отцы бросались на зевак, которые лезли к ним в гнездо. Но сейчас они стали очень агрессивными, и начали нападать отдыхающих и пловцов, стараясь их утопить. Лебеди даже нападали на просто гуляющих людей. Кстати, несколько людей даже попали в больницу, отцы кубка разбили им головы.

Однако, местные эксперты по животным решили убрать лебедей-геев с озера и отправить их в заповедник в их естественную и здоровую среду обитания. Исследователи также предполагают, что более сильный самец подавлял слабого самца. У них была некая стая. В итоге лебеди одичали в своём гнезде и начали нападать на людей. 

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