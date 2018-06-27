В Брянске девушка станцевала тверк возле лицея

Сегодня, 14:15

В Брянске возле городского лицея № 1 «зажгла» местная танцовщица Света Полехина. Она станцевала тверк, о чем свидетельствуют фото и видео в сети.

Одобрительные комментарии и лайки по этому поводу продолжают поступать. Девушка преподает в школе танцев, так что самореклама удалась.

В Брянске, похоже, становятся популярными танцы в не слишком приспособленных для этого местах – ранее некая жительница этого славного города по имени Алена демонстрировала эротический танец на проезжей части, а до того еще одна брянская танцовщица Маня демонстрировала свое искусство на улицах.

Тверк или бути-дэнс – танец, в котором при практически неподвижной большей части тела активно двигаются ягодицы, бедра, руки и живот. Бути-денс танцуют и женщины, и мужчины.