В Кремле Путин наградил 40 самых выдающихся россиян

Сегодня, 14:13

Россия не забывает своих героев, сделавших многое для Отечества. Наиболее выдающиеся из них получают награды из рук президента РФ.

27 июня Владимир Путин наградил в Кремле 40 самых выдающихся россиян. Это те, кто отдали себя науке, культуре, спорту, космонавтике, здравоохранению и сельскому хозяйству. Церемонию провели в Екатерининском зале.

Владимир Этуш теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». С сегодняшнего дня они у него всех четырёх степеней.

Вячеслав Фетисов также награждён этим орденом, но не первой, а второй степени. Кавалером этого ордена третьей степени стал Владимир Чагин, возглавляющий «КАМАЗ-Автоспорт».

Наградой четвёртой степени удостоен Сергей Миронов, возглавляющий в Думе «Справедливую Россию».

Виталия Соловьева, главу «Аэрофлота» президент наградил Орденом Александра Невского.

Среди тех, кто получил из рук президента орден Дружбы, отмечают актёра Сергея Безрукова и гражданина Германии Лутца Папе, руководителя ООО «СВИСС КРОНО».

Путешественник Фёдор Матюхов и пианист Денис Мацуев удостоены орденов Почёта.

Не забыл Владимир Путин и Иосифа Кобзона. Теперь он обладатель знака отличия «За благодеяния».

Вручение наград в Кремле транслировалось в прямом эфире.