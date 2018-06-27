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«Болеем вместе»: В AliExpress объявили марафон шопинга со скидками до 67%

Сегодня, 11:34

Площадка предлагает невероятные скидки на телевизоры, флагманские смартфоны, компьютеры и бытовую технику.

Новый марафон шопинга от AliExpress будет действовать ещё три дня. Акция будет со скидками на огромное количество товаров. Максимум, сколько можно сэкономить – это целых 67% от первоначальной стоимости. В AliExpress объявили марафон под слоганом: «Болеем вместе всей семьёй», - что отсылает людей к Чемпионату мира по футболу.

AliExpress предлагает купить самые популярные телевизоры от компаний Samsung и Toshiba со скидкой до 5 тысяч рублей. Площадка также снизила цены и на смартфоны. К примеру, iPhone X стал дешевле больше чем на 14 тысяч рублей, а сверхпопулярный Xiaomi Redmi 5 – почти на 5 тысяч.

AliExpress также представила скидки на ряд ноутбуков. Скидки коснулись как дорогих и флагманских Apple MacBook, так и игровых MSI. Но стоит отметить, акция распространяется и на бюджетные модели.

Что касается бытовой техники, то в марафон шопинга попали самые разнообразные товары – от электрического гриля до кухонных комбайнов. Кроме того, AliExpress отдельно вывела категорию с уборкой и «мужскими развлечениями».

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