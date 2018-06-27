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В Сыктывкаре полицейские получат нагрудные видеорегистраторы

Сегодня, 11:04

Участковые, чаще всего сталкивающиеся с бытовыми преступлениями, которые впоследствии трактуются по-разному сторонами конфликтов, смогут предъявлять в судах фактические доказательства.

В Сыктывкаре полицейские получат нагрудные видеорегистраторы, которые беспристрастно будут фиксировать как действия граждан, нарушающих общественный порядок, так и реакцию правоохранителей, а также законность их действий во время пресечения конфликтов. Администрация города уже закупила 10 устройств.

Участковые инспекторы, вмешивающиеся в семейный конфликт и, в случае злостного сопротивления, вынужденные применять спецсредства, будут ограждены от обвинений в злоупотреблении властью. По мнению экспертов, такая практика уже давно назрела, так как дела по семейному насилию рассыпаются из-за противоречий сторон. Статистика свидетельствует, что из 100 взятых назад заявлений о насилии в семье, 60% заканчиваются рецидивами с тяжелыми последствиями.

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