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Коалу из зоопарка Сан-Диего спасли от диабета

Сегодня, 11:03

К животному присоединили новейший датчик, который выводит все данные о его здоровье на экран смартфона.

Коала по кличке Квинси из зоопарка Сан-Диего заболела диабетом. Вообще этот вид животных часто подвергается данному заболеванию, но точных и отработанных шагов лечения попросту не было. От диабета коалу спасли эксперты из компании Dexcom.

В один момент Квинси перенёс множество опасных для жизни событий, связанных с болезнью. Поэтому разработчики решили сделать новейшее устройство, которое беспрерывно контролирует уровень глюкозы в крови коалы.

Вице-президент Dexcom Питер Симпсон рассказал, что благодаря новой технологии ветеринарам зоопарков больше не нужно будет колоть животных по несколько раз в день, чтобы проверить уровень глюкозы.

                                       

Датчик отлично подойдёт не только для животных, но и для людей. Этот шаг в скором будущем очень сильно повлияет на борьбу всех, кто старается справится с диабетом. Само устройство небольшое. Его подсоединяют к телу. После этого оно отсылает информацию на смартфон через специальное приложение, то есть контролировать глюкозу можно непрерывно и круглосуточно.

Что касается коалы, то эти животные много спят и считаются вообще одиночками. Поэтому новинка позволит меньше беспокоить Квинси и вводить инсулин только тогда, когда это нужно.

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