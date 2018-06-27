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Трогательное празднование победы слепоглухого болельщика попало на видео

Сегодня, 10:37

Друзья мужчины специально разработали для него способ перевода живых выступлений, чтобы он мог разделить вместе с командой эмоции от футбола.

Карлос Джуниор живёт в Бразилии и очень любит футбол. Но он слепо и глухой, что конечно же лишает его возможности полноценно болеть за любимую команду.

Однако друзья Карлоса решили разработать для него специальный метод просмотра и перевода живых выступлений. Один из мужчин во время футбольного матча водит рукой слепоглухого по уменьшенной копии футбольного поля. Он также отмечает опасные моменты, голы и карточки. Другой товарищ на спине Карлоса указывает важные эпизоды.

                                       

Таким способом мужчина смотрел матч ЧМ-2018 Бразилия – Коста-Рика. Бразильские футболисты победили со счётом 2:0, оба мяча были забиты в дополнительное время. Напряжение было просто огромным.

Всё это трогательное празднование победы слепого и глухого болельщика попало на виде, а затем и в сеть. Люди пришли в восторг от ролика, высказав похвалу друзьям Карлоса за помощь.

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