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«Говорящие» на 3 языках кассы-полиглоты появились в «Пятерочках»

Сегодня, 08:07

Ведущая компания розничной торговли X5 Retail Group до конца 2018 года испытает новинки.

 Современные темпы развития технологий начали использовать в повседневной жизни, используя авторитет новинок рынка и компетентность собственной компании в X5 Retail Group. Специалисты розничной торговли презентовали москвичам несколько необычных «смарт-приборов». «Говорящие» на 3 языках кассы-полиглоты появились в «Пятерочках».

Сообщается, что обновленный сервис проводится програмой на английском. Русском и китайском языках. На период тестирования технологии, рядом с кассой-полиглотом будет стоять сотрудник магазина для проведения контрольной функции по проверке документов при покупке алкогольных напитков, продукции сигаретно-табачного списка. Также специально обученный человек поможет «новичкам» провести оплату за услугу покупки. Периодом тестирования станет несколько месяцев до декабря 2018 года. В компании уверенны, что новое оборудование сократит очереди в магазинах, а голосовой интерфейс поможет людям пенсионного возраста понять принцип работы кассы самообслуживания.

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