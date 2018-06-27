На Первом канале снова обсуждали Астраханскую область

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Жительница Астраханской области Фатима Бакоян стала героиней телепрограммы «Мужское/Женское» на Первом канале. Героиня в одиночку борется с региональными властями за право получить жилье для троих детей, один из которых инвалид.

Популярное телевизионное шоу «Мужское/Женское», которое выходит на Первом канале всегда поднимает очень злободневные темы, которые интересны различным слоям российского общества. Вчера 26 июня в эфир вышел выпуск, участницей которого стала жительница Астраханской области Фатима Бакоян. Женщина в одиночку растит троих детей, один из которых является инвалидом.

В программе героиня рассказала, что уже несколько лет добивается выделения ей жилья, которое положено законом . На данный момент она проживает во временном доме, который расположен в селе Сеитовка. Нынешнее жилье семьи находится в аварийном состоянии, а на его капитальный ремонт женщина не имеет средств. Бакоян рассказала о своих походах по различным инстанциям и обещаниям. Которые дают чиновники, а пока дети вынуждены жить в доме, где во время дождя с потолка льются потоки воды во всех комнатах.

На очередь для получения жилья семья встала еще в 2010 году, но несколько лет назад Бабитова узнала, что ее сняли с очереди по непонятным причинам. Для восстановления ей пришлось подавать в суд, который обязал власти предоставить семье жилье, но решение от 1 января 2017 года не исполнено по сей день.

Руководство Астраханской области сообщило, что данной семье предлагались восемь вариантов жилья, но все они не устроили мать семейства. Также чиновники рассказали, что Бабитова даже хочет переехать в другой населенный пункт или столицу области, что не предусмотрено законами РФ. В итоге ведущий и гости студии пришли к выводу, что семья просто капризничает и добивается переезда в Астрахань. Все же Александр Гордон пообещал контролировать ситуацию.