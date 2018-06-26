"Нитраты массово убивают россиян": Эксперты раскрыли секрет, как избежать смерти от фруктов

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Лето – это прекрасная пора, когда можно не ограничивать себя в клетчатке. Все остальные сезоны овощи и фрукты стоят дорого и многие не могут их себе позволить. А летом – можно не покупая, сорвать с дерева яблоко или собрать на огороде ведро томатов.

В любой диетической книге советуют есть не менее 400 грамм клетчатки в день и в теплый сезон это наиболее вероятно. Все говорят только о пользе, но не стоит забывать, что не всегда фрукты и овощи это полезно. Эксперты раскрыли секрет, как избежать смерти от фруктов, ведь "нитраты массово убивают россиян", нанося урон здоровью.

Например, фрукты и ягоды: в яблоках содержится железо, в чернике – витамин А, черная и красная смородина и вовсе токсины выводит. Однако стоит помнить, что фрукты – сахаросодержащие, на них точно не похудеешь, если переборщить. Имея проблемы с сердцем – никакого шиповника, а если с венами – смородины. Не следует есть много фруктов, где много кислоты: апельсины, лимоны. Также вред от ягод – это разъедание зубной эмали либо кариес.

Овощи и зелень также могут быть коварными. Капуста, перец и морковь полезны для зрения. Овощи красного цвета богаты витаминами А и С. Противораковыми вкусностями являются помидоры, морская капуста, тмин, петрушка и сельдерей. Однако томаты нежелательны людям с проблемами желудка, ведь они целая кладезь различных кислот.

Диетолог Наталья Гришина предупреждает: если чувствуется тяжесть после сырых растительных продуктов, то необходимо уменьшить порции или же готовить их – варить, парить, запекать. И обязательно провериться у гастроэнтеролога, это может быть «звонком» болезни ЖКТ.

Не стоит забывать и о правильном выборе овощей и фруктов. Внимательно смотреть, что покупаете, и обязательно промывать, так как большинство продаваемого содержит нитраты. Также не стоит покупать овощи и фрукты не в сезон их созревания, ведь такие продукты могут нанесли серьезный урон здоровью.