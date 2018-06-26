VistaNews.ru


Эксперт считает, что Роскачество некорректно подходит к исследованию пива

Сегодня, 22:18

Доктор технических наук, профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья университета ИТМО Татьяна Меледина, скептически отнеслась к исследованию пива, которое провело Роскачество.

По мнению ученой, Роскачество не совсем корректно определило условия, которые обязан выполнять производитель пива. Эти условия не всегда положительно сказываются на вкусовых предпочтениях потребителей. Даже за маленькие несоответствия по содержанию азота, спиртов и эфиров производителей наказывают.

Эксперт считает, что необходимо поработать над требованиями, которые предлагает Роскачество по СТО. Нужно учитывать мнение тех, кто производит напиток, брать во внимание научные исследования, проводимые в этом направлении как в России, так и за рубежом. Татьяна Меледина считает, что государственный стандарт позволяет по своим нормам варить вкусное и качественное пиво, поэтому индустрия пивоварения может продолжать пользоваться им в полной мере. Ужесточать требования к качеству пива следует лишь тогда, когда происходит нарушение технологического процесса при его изготовлении.

Оказалось, что россияне предпочитают разливное пиво. А количество мужчин и женщин, употребляющих пиво, распределилось практически в равных пропорциях (54% мужчин и 46% женщин). Больше всего любителей пива оказалось в Саранске. На втором месте Москва. Третье место досталось Нижнему Новгороду.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Диетологи составили список 5 полезных и вредных продуктов для мужчин

Роскачество перед ЧМ-2018 назвало самое вкусное пиво

Роскачество назвало лучшие марки фотоаппаратов для фотолюбителей

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем