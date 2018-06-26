Эксперт считает, что Роскачество некорректно подходит к исследованию пива

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Доктор технических наук, профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья университета ИТМО Татьяна Меледина, скептически отнеслась к исследованию пива, которое провело Роскачество.

По мнению ученой, Роскачество не совсем корректно определило условия, которые обязан выполнять производитель пива. Эти условия не всегда положительно сказываются на вкусовых предпочтениях потребителей. Даже за маленькие несоответствия по содержанию азота, спиртов и эфиров производителей наказывают.

Эксперт считает, что необходимо поработать над требованиями, которые предлагает Роскачество по СТО. Нужно учитывать мнение тех, кто производит напиток, брать во внимание научные исследования, проводимые в этом направлении как в России, так и за рубежом. Татьяна Меледина считает, что государственный стандарт позволяет по своим нормам варить вкусное и качественное пиво, поэтому индустрия пивоварения может продолжать пользоваться им в полной мере. Ужесточать требования к качеству пива следует лишь тогда, когда происходит нарушение технологического процесса при его изготовлении.

Оказалось, что россияне предпочитают разливное пиво. А количество мужчин и женщин, употребляющих пиво, распределилось практически в равных пропорциях (54% мужчин и 46% женщин). Больше всего любителей пива оказалось в Саранске. На втором месте Москва. Третье место досталось Нижнему Новгороду.