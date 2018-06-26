VistaNews.ru


НЛО обстрелял велосипед доярки на дороге в Краснодарском крае

Сегодня, 21:45

После нападения пришельцев женщина и ее подруга чудом остались живы.

НЛО обстрелял велосипед доярки на дороге в Краснодарском крае, об этом рассказала сама пострадавшая. Женщина отметила, что ехала по трассе примерно в 4:10 на ферму. По пути случайно встретила знакомую, которая также следовала на работу. В тот момент на улице еще не расцвело, и следующее, что случилось, не на шутку напугало женщин.

Перед ними возникло непонятное явление, создающее длинные искры ярко-зеленого цвета с голубыми проблесками. Далее произошло нечто странное. За спинами доярки услышали характерный звук выстрелов. Женщины остановились и оглянулись, но позади ничего не было. Жертвы пришельцев сели на велосипеды и проследовали далее, но через 20 минут НЛО снова обстреляли доярок.

Женщины испугались и быстро доехали до лесополосы. В тот момент они уже не видели светящийся объект пришельцев, который скрылся за деревьями и испарился. Этот случай, по словам доярки, произошел примерно 10 лет назад, но подобное в России с другими людьми повторяется каждый день.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Краснодарском крае загорелась маршрутка с пассажирами

Грузовик с пивом перевернулся на трассе в Алтайском крае

В Краснодарском крае сняли на телефон НЛО с пришельцами

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем