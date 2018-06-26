Сегодня, 21:45

После нападения пришельцев женщина и ее подруга чудом остались живы.

НЛО обстрелял велосипед доярки на дороге в Краснодарском крае, об этом рассказала сама пострадавшая. Женщина отметила, что ехала по трассе примерно в 4:10 на ферму. По пути случайно встретила знакомую, которая также следовала на работу. В тот момент на улице еще не расцвело, и следующее, что случилось, не на шутку напугало женщин.

Перед ними возникло непонятное явление, создающее длинные искры ярко-зеленого цвета с голубыми проблесками. Далее произошло нечто странное. За спинами доярки услышали характерный звук выстрелов. Женщины остановились и оглянулись, но позади ничего не было. Жертвы пришельцев сели на велосипеды и проследовали далее, но через 20 минут НЛО снова обстреляли доярок.

Женщины испугались и быстро доехали до лесополосы. В тот момент они уже не видели светящийся объект пришельцев, который скрылся за деревьями и испарился. Этот случай, по словам доярки, произошел примерно 10 лет назад, но подобное в России с другими людьми повторяется каждый день.