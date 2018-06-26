Врачи из Екатеринбурга спасли беременную, у которой начались схватки прям на дороге

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Девушка ехала с мужем в Нефтеюганск, как почувствовала тянущие боли внизу живота. Мужу удалось отыскать медиков, которые оперативно отправили их в больницу.

Мария и Наиль Асылбаковы возвращались из Башкирии домой на машине, когда девушке стало плохо, она была только на 7 месяце беременности. Наиль смог найти медицинскую службу на дороге. Они быстро отправили беременную жену, у которой начались схватки прямо на дороге, вертолетом в роддом.

Как сообщает сама новоиспеченная мамочка, врачи из Екатеринбурга спасли жизни ей и ребенку, достали «с того света». Сына назвали Рустамом и сейчас он пока в специальном боксе – вес у недоношенного младенца лишь 800 грамм. Сейчас Рустаму ничего не угрожает, а лишь необходимо некоторое время побыть в инкубаторе, чтобы поднабраться сил и веса. На это потребуется около двух месяцев, после чего молодая семья отправится домой.

Муж Наиль безмерно благодарен всем врачам, которые спасали его родных. Он даже записал имена всех «причастных» врачей, чтобы потом каждого поблагодарить. Особенно, после новости, что опоздав минут на 10-15, могли бы и не спасти.