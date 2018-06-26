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Свердловские спасатели раскрыли смертельную опасность шашлыка

Сегодня, 19:49

Сейчас в лесах из-за засушливой погоды и неаккуратности людей горят леса, поэтому если не умеют «правильно» отдыхать, то не стоит тогда подвергать природу опасности.

Свердловские спасатели настоятельно просят не ездить сейчас, когда прогноз погоды показывает сильную жару, на шашлыки. Начальник пожарной безопасности в Екатеринбургском гарнизоне сообщает, что не стоит забывать, по какой причине чаще всего происходят возгорания в лесу. Именно из-за халатности, невнимательности людей на отдыхе.

Так как сейчас в Екатеринбурге горят гектары лесов, пожарные службы предупреждают, что следует выполнять простые правила, тогда никто и ничто не пострадает. Необходимо не поджигать сухую траву на полянах, а также не бросать «случайно» окурки сигарет. Когда покидаете лес, то  нужно проверить, потух ли костер. Если нет – заливать, пока не погаснет. Дождаться, когда дым от огня развеется. Однако мало кто придерживается этих простых правил.

Павел Шерстнев предлагает и вовсе запретить на время засухи въезд в леса, особенно на мотоциклах. А также не забывать, что все карается законом. Так что, если нет желания испортить выходной – нужно следовать нескольким правилам и все будет хорошо, и по закону.

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