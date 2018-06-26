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В Калуге во дворе жилого дома нашли могилу князя

Сегодня, 19:35

Дворянина похоронили за пределами города, но город «пришёл» к нему сам.

В Калуге обнаружили могилу князя 150-летней давности. Во дворе жилого дома по улице Майской местные жители нашли могильный камень с места захоронения Николая Яковлевича Несвицкого. Этот представитель дворянского рода умер в 1851 году. Согласно архивным документам, его похоронили близ села Георгиевское-на-Поляне. Данный населённый пункт уже давно был «поглощён» разросшейся Калугой и могила князя вместе с остальными захоронениями сельского кладбища оказалась в черте города. Сейчас городские власти разбираются, что делать с внезапной находкой и было ли законным строительство жилого дома на территории места погребения.

Ранее мы писали, что археологи нашли в Риме могилу атлета, жившего в IV веке до нашей эры. Исследователям сообщили о находке местные коммунальщики, которые осуществляли строительство подземных коммуникаций.

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